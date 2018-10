Nena acusó a la pareja de su madre: "Me manoseaba un montón y cada vez más"

Según la reconstrucción de la investigación, que llevó a cabo el Cuarto Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Martín Heredia Zaldo, los aberrantes hechos con la niña habrían comenzado en el 2016, en ocasiones en que la madre llevaba a su otra hija a la escuela y la pequeña se quedaba en casa bajo el cuidado de su pareja, de apellido Robledo (59). En esos momentos, según fuentes judiciales, el implicado aprovechaba para cometer los presuntos abusos.





Luego de que la criatura le confesara el sometimiento que sufrió a su padre, éste radicó la denuncia el pasado 23 de abril en el Centro Judicial ANIVI. Allí comentó a los especialistas todo lo que la nena le contó sobre los abusos que padeció: "cuando no iba a la escuela, me corría la taza mientras yo desayunaba y me empezaba a tocar por todo el cuerpo, los pechos, las piernas y entre las piernas".





Ante esa inenarrable confesión, el padre le preguntó desde cuándo le hacía eso Robledo, a lo que ella respondió "hace mucho" y que lo hacía en la finca donde vivía, dentro de la casa.





Inmediatamente se reunió con su exmujer y madre de la nena y le informó lo que la criatura le confesó. Pero, según consta en la denuncia, la mujer le dijo que eran mentiras de la nena, que ellos les daban todo –a la pequeña y a su hermanita menor- y que debía obligarlas a volver.





Varias veces sucedió que cuando su padre dejaba a la niña con su exmujer en el punto de encuentro, ella se llevaba a la más pequeña mientras que su pareja trasladaba a la presunta víctima en su moto. La nena luego le contó que camino hacia la casa, el hombre la manoseaba mientras manejaba, según fuentes judiciales. "La niña tiene mucho miedo, llora mucho, ya que varias veces quiso decirle a la madre lo que sucedía pero este hombre ele blanqueaba los ojos, o él le decía a la nena que nadie le iba a creer", atestiguó.





En Cámara Gesell, la pequeña fue contundente en su testimonio: "el novio que está con mi mamá me manoseaba un montón y me empezó a tocar más y más", según fuentes judiciales. Y agregó que los hechos ocurrieron "cuando mi mamá iba a la escuela y mi hermana se cruzaba a la vecina, a mí me decía que no (cruzara) y ahí me empezaba a tocar todo".





Tras este testimonio, el informe psicológico de la presunta víctima arrojó que tiene una madurez psicosexual que no está acorde a su edad y que denota conflicto con la sexualidad, con agresividad manifiesta hacia la figura masculina, con sentimiento de bronca que refleja la angustia que la invade.





Cuando fue llamado a indagatoria por el juez, para dar su versión de los hechos que se le imputaron, el acusado prefirió abstenerse. Pero la contundencia de lo relatado por la pequeña llevo a juez interviniente a procesarlo por Abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente. Además, lo embargó en 100 mil pesos sobre sus bienes.





El hombre fue acusado de un delito que es excarcelable, motivo por el que está libre, a la espera del avance de su situación judicial.