Nasisi: "Quisimos devolverles las cajas a los ingenieros, pero ellos no las aceptaron"

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió dejar firme el procesamiento del rector de la UNSJ, Oscar Nasisi, por la causa de retención indebida de los bienes de los ingenieros Carlos Rudolph y José Matar. Fue él quien habló con Canal 8 y comentó que quisieron devolverles los elementos personales a los denunciantes, pero que por diferentes razones ellos no los aceptaron.





Nasisi aseguró que hasta el momento no fue notificado oficialmente de la resolución de la Cámara y que se enteró a través de los medios. En este marco, explicó que el conflicto se inició por la restitución de 14 cajas con elementos personales de Rudolph y Matar que estaban en custodia de la UNSJ desde que se inició el proceso en 1989. En el 2014 los ingenieros pidieron la restitución de esos bienes, en ese momento intervino la Dirección General de Asuntos Legales de la universidad, oficina que puso a disposición de los denunciantes los bienes, pero no eran 14 cajas sino 9. "Después de 25 años pasaron demasiadas cosas y probablemente se hayan cambiado las cajas y por ese motivo no las aceptaron", dijo el rector. Y agregó, "Nosotros lo que hicimos como Universidad es un depósito judicial de esos bienes para que ellos dispusieras qué hacer con ellos, no lo aceptaron y ahí empezó esta causa".





"Nunca me negué a entregarles los bienes, siempre se los quise dar, lo que pasa es que no puedo dar lo que no tengo. Ellos piden las 14 cajas y yo no sé cuál es el contenido porque no hay inventario de esto, se pueden haber transformado a lo largo del tiempo en 9", aseguró Nasisi.





Tras notificarse por los medios de la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, afirmó que esperará la notificación oficial para tener acceso al expediente y ver cuál es el motivo por el cual los jueces determinaron sostener el procesamiento y que la causa vaya a juicio oral. "Tengo la conciencia muy tranquila de que se los hemos querido restituir, pero ellos no lo aceptaron por diferentes razones, tendrán sus motivos. Ahora habrá que ver qué consideró la Justicia y, en función de eso, obraremos", culminó. La causa pasó a manos del Tribunal Oral Federal de San Juan, a la espera de ser elevada a juicio.