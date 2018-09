Nahir rompió el silencio: "Así como me veía con Fernando, lo hacía con un montón más"

A pocos días de ser alojada en la cárcel de mujeres de Paraná, a 350 kilómetros de Gualeguaychú donde fue condenada por el crimen de su expareja Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza brindó su primera entrevista, en la que negó haberse intentado quitarse la vida.









Además, aseguró que se siente a gusto en su nuevo lugar de detención y remarcó que le molestó que la "pintaran como una loca".

Al brindar la entrevista telefónica al periodista local, Elías Moreira Aliendro, para la web Ahora.com.ar , Galarza puso la condición de que se trascribiera la desgrabación de la charla y que no se difundiera el audio.

Lo primero que dijo la joven estudiantes de abogacía fue que se trataba de la primera entrevista con un medio: "Le contaba a Griselda (su compañera de celda) que me han demacrado (sic) en la televisión y en todos los medios. Se dicen mentiras y en realidad nadie sabe nada sobre mí. Por eso me cuesta mucho. Yo no he hablado en todos estos meses porque gran parte del periodismo lo único que ha hecho es hablar mal de mí y todo se saca de contexto. Tengo miedo de decir una cosa y que publiquen otra".









"Hay dos cosas que me molestan mucho. Una de las cosas que me molestan es que se diga que Fernando era mi novio. Se dijo eso en todos los medios. Me molesta porque no es así. No voy a hablar de la causa porque no puedo, ni tampoco quiero quedar bien con nadie, porque la verdad que no me interesa, pero me molesta que se diga eso", dijo Nahir y detalló que la otra fue el protagonismo adquirido por Jorge Zonzini, su "manager" de medios.









Luego remarcó: "Más allá de que hayan caratulado la causa como homicidio agravado por el vínculo, la verdad es que nunca tuve novio. Ni Fernando ni nadie, más que nada porque yo nunca quise. Yo era de salir todos los fines de semana para disfrutar de la edad que tengo. Sí es cierto que me veía siempre con él. Pero, a ver, verte con alguien no es ser novios. Así como me veía con él, me veía con un montón de chicos más. Y no me da vergüenza decirlo porque es la verdad, todo el mundo lo hace. Nunca tuve novio, ni él ni nadie".

Ante la consulta de si tiene algún novio en la actualidad, aseguró: "Con todo lo que se ha dicho de mí y cómo me han dejado públicamente, sería un milagro que se me acercara alguien. Te imaginás. En realidad, tenía algunas relaciones, pero con todo lo que se dijo no creo que tengan ganas de seguir viéndome. Lo que sí, recibo muchas cartas de muchos chicos y chicas. De acá de Argentina, de otros países. Como no pueden comunicarse conmigo, le hablan a mis padres. Ellos imprimen las cartas que mandan y me las traen. Y me he sorprendido porque me ha hablado hasta gente de Israel, de Checoslovaquia, de Inglaterra, de Colombia. Me mandan fuerzas, que no creen lo que dice la prensa de Argentina, que están conmigo, que esté bien. Me sorprende que gente de otros países me mande cartas. Yo al principio pensaba que tenía a todo el mundo en mi contra, pero la gente de afuera ve otra realidad".









Otro punto que dejó en claro la joven condenada, en primera instancia, a reclusión perpetua fue que nunca intentó quitarse la vida: "Eso es mentira. Soy la última persona en el mundo que se querría suicidar, realmente. Nunca me quise suicidar. Nunca dudé sobre eso, nada que ver".









"No tengo idea de dónde salió eso. Los querellantes y los abogados de la otra parte me querían hundir a toda costa, y habrán usado eso como estrategia; no sé, qué se yo. La verdad que no entiendo, pero la cosa es que es mentira. Si te digo que no lo haría, es porque tampoco lo diría. Recién me estoy enterando acá de muchas cosas que se dijeron. Porque yo en la comisaría estaba muy aislada, estaba encerrada entre cuatro paredes y no me dejaban tener televisor, ni radio, ni diarios, nada, así que yo no me enteraba de nada y mis padres no miran televisión ni nada porque. bueno, a ellos también les afecta", dijo Nahir que el martes cumplió 20 años y recibió la visita de sus padres.









El rol de los medios y la sentencia

"Yo no le echo la culpa a los medios, porque en realidad ellos no sabían mi lado, mi parte. Lo que sí me molesta es que se haya fomentado odio hacia mí. Si no me conocían, si yo nunca hablé... Estos meses no he hablado nunca con nadie y todos me describían. Todo el día 'Nahir es esto, Nahir es lo otro'. Describían mi personalidad, cómo era, ¿y qué saben, si yo nunca hablé? Eso me molesta, el fomento del odio hacia mí. Igualmente, no es que yo esté enojada con los medios, porque no sabían. Sí me molestó que no se hayan tomado el tiempo de venir a ver si era cierto todo lo que se decía", dijo la joven.









Sobre sus primeros días en el Penal 6 de mujeres, en la capital provincial, contó: "Estoy mucho mejor que en la comisaría. Ahí me llevaba bien con todas las funcionarias, pero el lugar en el que yo estaba era una celda de 4 por 5, salía únicamente el día de visitas. ¿Vos sabés lo que es estar encerrada todo el día, toda la semana y no poder salir? Leía, escribía, pintaba. Tenía buena relación con todos ahí, pero estaba muy aislada, ni siquiera tenía para ver una película, nada. Acá por lo menos puedo hablar con alguien, acá estoy mucho mejor. Con tres chicas. Estoy cómoda, ya tener compañía hace que me sienta mejor. Charlamos, y como recién llegué, tenemos para hablar de todo un poco. Leo, también".









"A mí las críticas o lo que se diga no me afecta porque yo sé lo que soy. Pero me influyó muy negativamente en la causa. Yo pensaba que lo social no iba a influir, pero bueno, se ve que sí. Lo que molesta son esas dos cosas que te dije antes. Pero que digan lo que quieran, no me conocen. Tampoco tengo necesidad de que me conozcan, eso me da igual. Pero tampoco para que me juzguen como me juzgaron. Todo el mundo acá me mira, se me quedan mirando, me saludan y yo no sé qué quieren. ¿A vos qué te pareció en estos minutos, te parece que soy una loca?", le preguntó Nahir al periodista.









Ante la consulta de cómo se imagina su futuro, respondió: "Voy a seguir con la carrera de abogacía, también estoy haciendo psicología social. En realidad, a mí me gusta leer de todo un poco, pero hay que elegir una carrera. Yo estaba en primero de abogacía, el año pasado arranqué la facultad. Este año no pude: yo quería rendir las materias libres, pero no se pudo. Acá hay una chica que se encarga de la educación y como yo le dije que quería seguir estudiando me va a averiguar y en un mes vamos a ver, porque durante todo este primer mes yo estoy en observación, todavía no puedo hacer nada".