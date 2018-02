Nahir Galarza no encuentra consuelo: le cerraron el Instagram y "está mal"

Nahir Galarza, la joven detenida por el asesinato de Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú, lloró en su celda porque "perdió su cuenta de Instagram". Así lo confirmó el vocero de la familia de la imputada, Jorge Zonzini.





En una entrevista al programa No me importa nada, que conduce Esteban Godoy Vallejos por Radio Trend Tropic, el representante de la joven reveló que Nahir lloró por perder la red social y estuvo mal porque ya no puede recuperarla.





"Nahir llora mucho. Sabe que lo perdió. Intentaron recuperarla pero la perdió. Aún no sabemos quién se lo cerró. Me lo atribuyeron a mí, pero yo no fui", dijo.





En cuanto a la versión que aseguraban que la detenida estaba "contenta" porque sus compañeras le contaron que había ganado seguidores en la red social, Zonzini dijo que es "imposible porque esas chicas no la pueden visitar, ya que son testigos de la causa. Sólo hablamos con ella su papá, su mamá y yo".





Aseguró también que él no le contó lo que ocurría con su red social y relató que suele hacerle "chistes para aminorar la situación".





Además, se quejó de que quieren condenar a la joven y instalarla como un "monstruo". Agregó que es una chica de 19 años, "una estudiante, una colegiala, fanática de Justin Bieber".





Zonzini también detalló cómo es la celda en la que pasa sus días Nahir y negó que la detenida haya pedido un personal trainer, comida gourmet con proteínas y un aire acondicionado.





"Entras a su celda y, al minuto, salís descompuesto. Tiene una cama de cemento, un colchón de una pulgada, una mesa de cemento y no hay ni silla", dijo. "La comida, se la hace su mamá", agregó.