Murió una adolescente en un accidente y su mamá sanjuanina está grave

Como consecuencia del impacto, Luana perdió la vida, mientras que su mamá sufrió lesiones de gravedad que obligaron a su internación en terapia intensiva. Otra mujer que viajaba en el automóvil también resultó herida.

La noticia generó una profunda conmoción, especialmente por el vínculo de Natalí con Jáchal, donde la preocupación está puesta en su evolución y en el difícil momento que atraviesan sus seres queridos.

Investigan si los baches de la ruta provocaron el siniestro

De acuerdo con la información difundida por medios provinciales, una de las principales hipótesis que analizan los investigadores está relacionada con el deteriorado estado de la Ruta Nacional 151.

Según el relato preliminar de un testigo, un vehículo que circulaba por delante habría frenado para esquivar importantes pozos en el asfalto. Esa maniobra habría provocado que otros conductores redujeran la velocidad y que el Volkswagen Gol terminara desplazándose hacia el carril contrario, donde impactó contra la camioneta.

Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial de que los baches hayan sido determinantes en el choque. Las pericias serán fundamentales para establecer cómo ocurrió la tragedia.

Tras la colisión, ambos vehículos terminaron sobre la banquina. En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de Defensa Civil, quienes desplegaron un operativo para asistir a las víctimas.

Por su parte, el conductor de la Ford Ranger, un hombre de 57 años, fue trasladado a la Clínica Juan Domingo Perón de Catriel para recibir atención médica.