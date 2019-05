Muerte por un ascensor: la clínica pidió "mantenimiento" luego de la caída de la mujer

En ese marco, el abogado defensor, Leonardo Villalba, aseguró que presentará pruebas concretas que podría echarle luz a la causa que instruye el 1er Juzgado Correccional, a cargo del juez subrogante Carlos Lima.









Mientras tanto, se develó un dato que podría complicar aún más la situación de la clínica. El encargado de mantenimiento de ascensores, Esteban Icazatti, declaró en Estación Claridad que días después de producido el hecho que le causó la vida a la mujer, las autoridades del sanatorio llamaron para pedir una revisión en el elevador.









Esto se habría producido luego de que el jefe de Policía, Luis Martínez, tomara la decisión de cerrar la escena para que sea sometida a pericias, tal como lo indica el procedimiento. Los investigadores comenzaron a actuar de oficio por las lesiones que había sufrido Galetti, producto de este accidente. Ahora, la denuncia habilitará a la familia para poner en relieve los dichos de testigos, por ejemplo, que podría aportar a la causa, a su favor.









Un duro testimonio

"Estoy pasando el peor momento de mi vida. No hay palabras de consuelo para nadie. Me cuesta sentarme con mis hijos y mirarlos a la cara, es muy duro para mí", fue el crudo testimonio del responsable de la verificación de ascensores, Esteban Icazatti. El hombre contó que desde que pasó lo sucedido, hasta hoy, no puede dormir en paz.









"Pienso en esa familia que está sufriendo la pérdida de un ser querido", dijo entre lágrimas. Icazatti fue quien aseguró que el ascensor había sido revisado el 5 de abril pasado (hace un mes) y que, posteriormente, recibió el llamado de la clínica para que vuelva a revisarlo, tras sucedido el accidente.