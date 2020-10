Un motociclista se descompensó y murió en el Dique de Ullum

El hecho ocurrió en el embarcadero, según manifestaron fuentes policiales. El hombre recibió auxilios, pero no resistió.

Un motociclista perdió la vida este martes cuando se descompensó en el embarcadero del Dique de Ullum. Al hombre lo hallaron en estado de inconsciencia sin reacción.

Por eso, llamaron de inmediato al 911 y el personal de Emergencias Médicas, a cargo del doctor Julio Valdéz, se hizo presente en el lugar.

Aunque recibió los auxilios intensivos de primera hora no resistió y falleció antes de su ingreso al Hospital Marcial Quiroga. Su identidad no trascendió por el momento, hasta tanto no se le comunique su deceso a la familia de la víctima.