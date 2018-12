Megaoperativos: cuándo te quitan el vehículo y cuándo sólo te colocan la multa

/// Por María Eugenia Vega











Por eso, durante las 48 horas previas a los festejos navideños, la Policía controló 3200 vehículos entre motos, autos y camionetas, retuvo más de 100 licencias de conducir, radió 170 autos y rodados y colocó infracciones por alcoholemia en 89 casos. En tanto, sólo el 25 de diciembre 1080 vehículos fueron controlados, 42 quedaron fuera de circulación, se quitaron 26 licencias y se infraccionaron 27 personas con alcoholemia positiva. Este fue el resultado de un megaoperativo que tuvo seis puntos álgidos ubicados en Rawson, Rivadavia, 9 de Julio, calle Ignacio de la Roza, Ruta 60 y en Albardón. Según el jefe del D3, comisario José Guzmán, "no hubo acontecimientos llamativos ni siniestros relacionados con ingesta de alcohol. Tampoco se registró exceso de velocidad en los puntos controlados".



Pero ¿cuándo es que la Policía toma la decisión de sacar de circulación un vehículo? Cuando no cuenta con la totalidad de los papeles en regla, como la RTO, el seguro obligatorio y el carnet de conducir. También se retiene la movilidad si existe una infracción por alcoholemia positiva y, de acuerdo a la escala gradual de alcohol en sangre, se traslada a la persona a la comisaría o dependencia policial más cercana.





Al conductor se le quita la licencia si, cuando los efectivos lo entrevistan, está incurriendo en una falta reiterada. Los casos en los que la Policía sólo realiza el acta de infracción y permite seguir circulando, son las faltas consideradas leves como circular sin cinturón (se le labra la multa y se lo insta a colocarse el cinturón), pero sí se le retiene el vehículo si la movilidad no posee ese elemento de seguridad. También, se permite seguir circulando si se pasa un semáforo en rojo o no se respeta una señal de tránsito. En ese caso, la multa es tan alta que compensa la falta, pero el vehículo puede seguir circulando si posee toda la documentación al día. Por último, Guzmán aclaró a sanjuan8.com que "se puede transitar con un carnet de otra provincia siempre y cuando no esté vencido".

Es cierto que este año, a diferencia de épocas anteriores, las fiestas se han desarrollado con mayor tranquilidad. Sin embargo, no dejaron de haber víctimas fatales por el tránsito. Un hombre que salió a comprar sanguches para la noche buena y un reo que volvía al Penal acompañado por su padre, perdieron la vida en las calles de San Juan. "La conciencia no es completa y hay que seguir trabajando", según remarcan las autoridades policiales. Precisamente las estadísticas marcan que los sanjuaninos se han portado mejor para esta Navidad, pero no dejaron de haber desobedientes.