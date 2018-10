"Me gusta algo de vos y no logro saber qué es", uno de los chats que complican al preceptor

Los mensajes que le enviaba un preceptor a una alumna de un colegio de Concepción fueron presentados ante la Justicia para que sean investigados y son parte de la prueba fundamental para determinar si hubo o no corrupción de menores. sanjuan8.com tuvo acceso algunos de los mensajes que Jorge Cruceño le habría mandado a la joven días atrás y que llamaron la atención de la madre que denunció el caso el sábado pasado por la mañana en el centro de ANIVI.









"Me gusta algo de vos y no logro saber qué es" comienza una de las conversaciones. Minutos después, ante el silencio de la adolescente colocó "El tema está en que no te conozco y realmente te quiero conocer", fue una de las frases menos obscenas y revictimizantes que se pueden mostrar por el tono elevado que usaba para comunicar su deseo de un encuentro fuera de la escuela.

preceptor golpeado chat abuso (3).jpg









Otra de las conversaciones se realizó en la madrugada. En este mensaje, que fue también presentando ante el Juez de Instrucción, se muestra la maniobra del preceptor para seducir a la chica en la que intenta desdoblar su personalidad: "Separemos el prece por un lado y Jorge por otro" y luego continua una serie de explicaciones difíciles de interpretar.





preceptor golpeado chat abuso (2).jpg









Mientras tanto, el abogado de la víctima, José Plaza, en comunicación con sanjuan8.com agregó que Cruceño en alguna oportunidad intentó besar a la fuerza a la chica agarrándola fuertemente del brazo. "Esta situación fue en el interior de la escuela y cómo la joven se negó a darle un beso, él la tomó fuertemente", añadió el defensor de la familia.





En cuanto al padrastro de la joven, explicó que se encuentra arrepentido por la reacción violenta que terminó con el acusado herido, con 35 días de licencia médica por heridas graves, que según informó el médico legista podrían costarle la visión.