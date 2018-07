Mató a su hermano por un amor infiel, pero se entregó sin saber que lo había asesinado

///Por María Eugenia Vega

Una pelea teñida por la ira, el odio por la traición de haberse acostado con la mujer indebida, la desgraciada decisión de empuñar un cuchillo y clavárselo a Cristian (26), su hermano, terminaron manchando con sangre lo que había comenzado como una celebración familiar. Adentro de la casa donde comenzó el reclamo, la discusión no pasó a mayores, pero prometieron continuar todo "afuera" y así limar asperezas por esa mujer que los enfrentaba. William (21) no dudó en ejecutarle un puntazo certero a su hermano y lo dejó malherido. Salió de la casa de villa Santa Rosa en 25 de Mayo, mientras la fiesta se convertía en gritos desesperados y puro desconcierto por lo ocurrido. El joven agresor se dirigió meditabundo por las calle directo a la comisaría, en el camino lo detuvieron los efectivos y se entregó sin resistencia. Dijo lo que hizo, contó detalles de la discusión y pasó la noche en una celda sin saber que había acabado finalmente con la vida de su hermano. Esta mañana, fue entrevistado por uniformados. Uno de ellos, le contó a sanjuan8.com: "Me preguntó por su hermano; me pidió que le dijera cómo se encontraba de la herida. Él no sabía que lo había matado", remarcó el efectivo. Quizás el shock traumático de haber asesinado a su propia sangre fue tal que lo paralizó.













Lo cierto es que William ahora será juzgado por la Justicia por homicidio agravado por el vínculo y podría recibir hasta prisión perpetua. No estaba equivocado en que su hermano había tenido algo oculto con su novia, porque hubo mensajes de WhatsApp en el celular de la víctima que lo corroboraron. Sin embargo, la ira le valió quedar atrapado entre rejas por varios años. No se sabe si estaban "ebrios", pero no explican otra razón para haber tenido el coraje de asesinar a su hermano. Los Paredes son conocidos por ser trabajadores de campo, paisanos conocedores del oficio y no hay nada que los vincule al ambiente delictivo.









Durante este lunes, los pesquisas realizarán una inspección ocular en el lugar del hecho, ubicado en inmediaciones de Ruta 260 y calle 4. Luego, con testimonios de los integrantes de su familia, elevarán un informe a la División Homicidios que terminará de cerrar el caso. Una tragedia que dejó boquiabierto al pueblo venticiqueño.





