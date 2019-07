Mano dura para conductores ebrios: un chico seguirá preso por matar al volante

/// Por María Eugenia Vega







Otro caso culposo grave se registró en los juzgados correccionales sanjuaninos en poco tiempo. Rodrigo Díaz tiene sólo 18 años y quedará alojado en el Penal por la inmadura e imprudente decisión de manejar ebrio al volante y por su lamentable "hazaña" de correr picadas (o al menos eso se dice, por la velocidad que llevaba), abandonando la escena de la muerte que causó.



















El juez que tomó la causa durante la feria judicial, Juan Pablo Ortega (aunque la magistrada original que la llevó fue María Silvina Rosso de Balanza) le negó rotundamente la excarcelación a Díaz y lo derivó al Servicio Penitenciario, entendiendo que su pena probable superaría los tres años. Es lógico pensar que se trata de una calificación provisoria que puede cambiar sobre la marcha si alguna autoridad judicial superior lo dice, pero la decisión fue irrefutable, por pedido de la Fiscalía.























En este sentido, una vez más imperó la "culpa temeraria", que es una figura que agrava la calificación culposa, que apareció en 2017 con la reforma del artículo 84 bis. En el caso del accidente de la ambulancia hubo dos fallecidos por lo tanto existe el agravante del doble homicidio, pero además, hubo otros factores que lo marcaron así.















"Entiendo claramente que la pena que se le va a aplicar superará los tres años, por lo tanto no será de ejecución condicional. Esto no sería definitivo porque la Cámara de Apelaciones puede revocar la resolución y entienda que he sido excesivo, pero yo tengo una posición formada", le explicó el juez Juan Pablo Ortega a sanjuan8.com.



















El endurecimiento en este tipo que casos que se está viendo con frecuencia a nivel nacional comienza a hacerse notorio poco a poco. "La política criminal y la normativa le están dando muchas herramientas como para emitir ciertos mensajes a la sociedad. Hay que combatir este flagelo con prevención y con sanción", remarcó el juez.



















La figura de la culpa temeraria surgió también en otro hecho grave. Este es el caso de Carlos Muñoz, el camionero de 62 años que provocó la muerte de una nena de 3 años en 25 de Mayo, el pasado 14 de julio. En este caso, el chofer viajaba con cerca de 2 grados de alcohol en sangre, lo cual representó una prueba indubitable sumado a un testimonio clave que lo complicó. Un militar dijo que lo vio zigzagueando y rozando a otro auto previo al siniestro fatal.







Chocar contra una ambulancia y matar a dos personas







Ocurrió a primera hora del viernes 28 de junio cuando una ambulancia, en la que viajaban cuatro personas: Juan Carlos Oviedo (paciente, víctima fatal), Danilo Castillo (paciente, víctima fatal), Jorge Castillo (acompañante herido) y Oscar Cano (conductor herido) fue impactada con violencia por un automóvil Chevrolet Corsa conducido por Rodrigo Díaz (conductor responsable, herido).

















Al parecer, este joven venía corriendo picadas con otros dos vehículos, un Volkwagen Gol rojo y una Renault Kangoo, conducida por Diego Artazo (20) y Gustavo Artazo (40), respectivamente. Los últimos dos sujetos quedaron en libertad después de haber sido demorados por la Policía, pero Díaz debió asumir el costo de la responsabilidad de esa culpa. Ahora quedará preso hasta que llegue el juicio, o hasta que un tribunal superior defina lo contrario.