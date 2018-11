Madre de una de las alumnas que vio al fotógrafo exhibirse: "Las amenazaron con bajarles la nota si contaban lo que vieron"

Mientras algunos de los padres de las alumnas afectadas por exhibicionismo en su "Viaje de Estudios Pastoral" ratificaban las denuncias en el Segundo Juzgado de Instrucción, una madre habló con sanjuan8.com y apuntó contra las autoridades del colegio el Tránsito. La mujer dijo que su hija les contó que un directivo las amenazó con bajarles la nota si contaban lo sucedido a los padres.





La mujer -quien pidió resguardar su identidad- detalló que fue la vicedirectora quien amenazó a las alumnas que vieron al fotógrafo pasearse por el pasillo del colectivo con sus partes íntimas expuestas. "Muchas son del cuerpo de bandera y aprovechó eso para decirles que les bajarían la nota si hablaban", añadió la mamá.





"Esto pasó el jueves y los papás nos enteramos el sábado por la noche cuando una mamá les contó por un audio de WhatsApp", explicó a sanjuan8.com. La mamá dijo que todo salió a la luz cuando Pablo Golpe, el acusado contratado por la empresa Bacur, llegó al hotel donde se hospedaba y una de las nenas entró en pánico y se animó a relatar lo sucedido. "Una de las niñas afectadas lo vio ingresar, no soportó más y les contó a las docentes. Luego fueron amenazadas y una vez que tuvo se celular nos dijo lo que había pasado", añadió la mamá, quien a la vez aseguró que no entiende por qué las alumnas no hablaron antes con las maestras que viajaban en la unidad.





Por otra parte, pidió aclarar que ningún familiar viajó con las 32 alumnas, ya que según dijo, desde el Ministerio de Educación informaron eso. "Fue la escuela quien contrató a la empresa de viajes", explicó. Además, detalló que se enteraron que viajaba un fotógrafo el día en el que salieron hacia Carlos Paz.





- ¿Qué fue lo qué pasó mientras viajaban hacia Carlos Paz?





El fotógrafo, mientras algunas de las alumnas dormían, relatan las chicas, se paseó con sus genitales fuera de sus pantalones. El acusado, Pablo Golpe, habría aprovechado la luz tenue de la unidad y habría sacado sus partes íntimas.

Según dijeron algunas de las alumnas, caminó de la mitad del colectivo hacia atrás, donde no estaban las maestras. "Muchas se hicieron las dormidas", dijo la mamá de una de las niñas de 12 años que llegó a ver al trabajador gráfico desnudo.