Los piqueteros que agredieron a la Policía se presentan ante la Justicia

El sistema de Flagrancia les imputó los delitos de Lesiones agravadas en perjuicio de la autoridad (art. 89, 92 y 80, inc. 8); Resistencia a la autoridad (art. 239); Daño y obstrucción de la circulación en la vía pública (art. 194); Daño agravado (art 184, inc. 1) y Extorsión (art. 168). Este último no es excarcelable, por lo que enfrentan una condena que deban cumplir tras las rejas.

En el encuentro el fiscal Ignacio Achem y el abogado defensor buscarán llegar a un modo alternativo de solución del conflicto, pero si no hay acuerdo deberán presentarse a una segunda audiencia donde finalmente serán juzgados por los delitos cometidos.





Esta resolución puede ser una pena ejemplificadora y una muestra de que el Ministerio Público será riguroso en este tipo de situaciones agresivas y extorsivas.