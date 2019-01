Los indignantes chats del hombre acusado de sacarle las uñas a su hijo: "Ni cuenta me dí"

Luego de conocerse el aberrante episodio donde un hombre fue acusado de quemar y de sacarle las uñas a su hijo de 2 años, trascendieron los chat donde el sujeto acepta "no tener idea" de la situación que involucra a su propio hijo.





"Al dedo chiquito le falta la uña", el recrimina la madre de la criatura, a lo que él responde: "La verdad Leila, ni cuenta me dí. Vos sabés que yo lo reto. Y también si lo hubiera visto". A esto, la mujer le responde: "Si Lili, lo sé. Me duele, obvio que me duele, pero no puede ser tan frío con los hijos".









Los chats