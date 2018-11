Los familiares de la joven desaparecida apuntan contra el novio: "Si no sos mía no serás de nadie"

Gimena tiene 15 años y se fue de su casa en Santa Lucía el miércoles por la tarde. Pero antes de fugarse, se tomó el tiempo para escribir una breve nota en donde les pedía a sus padres que la dejen ver cómo le va con su novio. La adolescente tiene una relación con un joven del mismo loteo y quienes lo conocen apuntan contra él.

desaparecida pre.jpg









Leé también: Buscan a una chica de 15 años que se fue de su casa









“Si no sos mía, no serás de nadie” sería una de las frases que el chico de 18 años le repetiría constantemente a la adolescente. Esta relación “enfermiza” como la definieron sus padres había sido percibida por varios allegados que en el medio de la angustia lo relataron a través de sus cuentas de Facebook. “Ella tenía una relación enfermiza con LUCIANO ECHEGARAY del cual no tengo fotos, pero él le dijo que si no era de él no iba hacer de nadie. La denuncia la realizamos en la policía. Solo pido que nos ayuden, mi hermana está desesperada”, posteó una tía materna de Gimena.









Mientras tanto personal policial de Búsqueda y Rescate de Personas se encuentra rastrillando diferentes zonas para dar con la pareja. La joven vestía una remera canguro marrón y un pantalón de jeans localizado, con panchitas negras. Si la viste denunciá de inmediato al 911.