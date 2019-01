Los espeluznantes detalles y el padecimiento de Sofía contados por la familia

/// Por María Eugenia Vega

Los encargados de sus cuidados nocturnos fueron cinco profesionales, también proporcionados por el Estado. De los cinco, sólo uno era varón: Jesé Junior Flores, un enfermero de nacionalidad peruana que trabajaba para el Centro Médico Integral (CMI), que provee servicios al Ministerio de Salud Pública. El hombre comenzó su estadía en la casa de la familia Rojas cuando, después de haber sido habilitada la ampliación de la vivienda, Sofía pudo volver a San Juan. Las guardias eran de 12 horas en el turno nocturno y matutino hasta las 8 de la mañana. Era poco el tiempo de comunicación entre los padres de la nena y el sujeto, porque "él no quería que entráramos ni que estuviéramos cerca de la habitación", señaló Rosa, la mamá de la nena, a sanjuan8.com. Según contó había algo raro en él y como profesional no gustaba. "Nos quejamos a la empresa porque no lo veíamos capacitado por la complejidad de Sofía. Lo veía muy lento para reaccionar. No me iba a poder ayudar mucho si la bebé se descompensaba", remarcó la madre. Es que Sofía ya había sufrido dos episodios de paro y por eso poseía el respirador casi todo el tiempo. Por esa razón, Rosa llamó a la empresa para solicitar que lo cambiaran. "Estoy convencida de que lo que hizo fue una venganza, de alguna manera, por haberme quejado de él", sostuvo, y relató que habló de esto con el personal de la firma. "Me dijeron que era muy rebuscado pensar eso, que las personas perversas vienen así". El caso es que lo que cuentan que sucedió fue aberrante.









La noche del 12 de diciembre, Rosa se acercó a la habitación de la nena. La encontró quejosa, molesta, no estaba como siempre. "Me acerqué a ella para intentar calmarla porque creí que era otro de sus ataques de nerviosismo, pero no la podía calmar, no reaccionaba cuando yo le hablaba. Le toqué el pañal porque lo tenía humedecido y le dije al enfermero, que estaba en la habitación, que yo la iba a cambiar. Cuando le saqué el pañal le vi el sangrado y le pregunté qué había ocurrido. Me dijo que no sabía y comenzó a actuar extraño. Estaba nervioso, agarraba el teléfono, mandaba mensajes, llamaba", relató la mujer. En ese momento, tomó una buena decisión. Les mandó fotos del estado de la nena a su marido y al médico de cabecera. También llamó a la empresa para hacerlos parte de la situación. Su marido enloqueció. "Él siempre creyó que había sido el enfermero, porque no confiaba en él", dijo Rosa.













Si bien, el médico advirtió que podía tratarse de una infección urinaria, luego de tener los resultados de los exámenes pudieron descartar esa situación, según relataron. También observó las lesiones en la beba y pidió la internación en el hospital de inmediato. Ahí fue cuando el médico legista que la recibió constató una supuesta condición de abuso y denunció. La causa está siendo investigado por Benito Ortíz.









"Ahora estamos desesperados porque nos presentamos en el Juzgado para que nos tomen declaración y nos dijeron que nos iban a llamar. No nos importa que nos tomen como sospechosos o como testigos, queremos que nos llamen para que la causa se active y esto no quede en la nada. Esa persona perversa es de Perú, ya no trabaja en la empresa y ahora puede desaparecer del país", lamentó Rosa. La consternación por el caso sumado al estado de salud de Sofía, no deja descansar a la familia Rojas.





Fuente: Acusan a un enfermero de violar a una beba de 22 meses