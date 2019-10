Locutora denunció por presunto acoso laboral a un reconocido periodista

Luego del revuelo nacional que generó la denuncia por violencia que radicó la locutora sanjuanina Claudia Vásquez contra Rodolfo Ridao, el director de las emisoras radiales Bohemia y de Clásicos, una colega suya se animó a contar el calvario que vivió y que tanto daño generó a su salud. Es así que Susana Matamorra finalmente denunció este viernes a un excompañero de radio, el reconocido periodista de móviles Rodolfo Uriza, por presunto acoso laboral y agresión contra la integridad sexual.

En diálogo con sanjuan8.com, la locutora contó que todo comenzó en 2014, cuando ambos eran compañeros en una reconocida radio. "Cuando yo ingresaba al estudio para comenzar mi programa, a las 17 –que conducía junto a otro locutor-, él estaba sentado en mi lugar y recién cuando nos daban aire, se levantaba de mi silla y yo apurada me ponía los auriculares para empezar. Aprovechaba que yo estaba concentrada trabajando para hacer groserías que no eran consentidas" , relató.

Según explicó, las aberraciones que sufría mientras estaba conduciendo, eran sexuales: "Pasaba su lengua por mi cuello o por mi oído, luego de correrme el auricular; me abrazaba por detrás para tocarme los senos; me chupaba los lóbulos de la oreja; jadeaba o me decía groserías sexuales al oído y después de iba" .

La locutora manifestó que intentaba correrlo con las manos o con los hombros cuando la agarraba, pero no podía dejar de conducir y le tenía mucho miedo. "No me animaba a confrontarlo porque sus actitudes violentas me daban miedo y comencé con los ataques de pánico. Cuando se fue de la radio en marzo de 2018, yo siento como una liberación y desde ese momento comencé a pensar la situación, me quedé con mucha bronca de no haberlo dicho antes, entonces empecé terapia con un psiquiatra. Actualmente estoy bajo tratamiento por estrés postraumático", comentó.









El quiebre en la pesadilla que estaba viviendo Susana ocurrió cuando la locutora Claudia Vásquez denunció al director de las radios Bohemia y de Clásicos, Rodolfo Ridao, luego de que saliera al aire el violento ataque que estaba sufriendo. A partir de eso, habló con su familia, son sus hijos, con las autoridades de la radio en la que trabaja y todos le dieron fuerza y ánimo para que siguiera adelante con su plan de denunciarlo ante las autoridades policiales.