Lo que provocó Nahir en la sociedad: el bizarro club de fans y el repudio de los vecinos

Los vecinos, muchos de ellos parte de asociaciones locales de víctimas de accidentes de tránsito, proyectaronn la cara de Fernando Pastorizzo en una pantalla LED de publicidad sobre la vidriera de un kiosko, una chica canta una balada en un micrófono, otros se acercan a periodistas para intercambiar teorías conspirativas de detective amateur. Nadie insulta o aúlla, nadie pide ejecución o sangre, al menos no en voz alta. "No vinieron tantos. O el frío pega o la gente tiene cagazo", susurra Fabiana. "No soy vecina de Fernando, no soy amiga", aclara. Fabiana pasó las últimas tres semanas yendo a las audiencias orales y públicas del juicio al asesinato de Pastorizzo en el tribunal oral de la ciudad, algunas de más de cinco horas: "La historia me pegó", dice. La historia de la chica que mató a balazos a su ex novio le pegó.