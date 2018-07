"Fui el que disparó, vengo a contar lo que pasó", dijo.

Al explicar cómo sucedieron los hechos indicó: "Sí lo maté porque era entre él y yo, cualquier animal haría lo mismo, él era un pibe que choreaba, era él o yo, no éramos amigos, lo maté porque si no me iba a matar él".

Pity Alvarez confesó que cometió un homicidio. "Estoy perfecto, estuve en la casa de unos amigos", dijo a la prensa antes de entregarse.