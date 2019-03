Liberaron al policía que atropelló y casi mata a una joven en bici

En estas últimas horas, el juez Ricardo Grossi dio lugar a la excarcelación del joven, hasta tanto se concrete el juicio por lesiones culposas doblemente agravadas por fuga y exceso de velocidad. La razón por la que el magistrado no se opuso a que el efectivo policial quede libre es porque no posee antecedentes y porque comprende que no hay peligro de huida de la provincia.