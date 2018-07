Liberaron al "Pastelito" y comprobaron que el "cliente" de Yamila era un experto despostador

Evaristo Molina (67) no tuvo más remedio que decirle al juez Guillermo Adárvez que él había asesinado a Yamila Pérez (25). Lo hizo por una razón, una prueba que lo terminaba de incriminar en su condición de sospechoso potencial: el hombre trabajó en un trozadero durante varios años en Mendoza. Y aunque él confesó que le quitó la vida, no reconoció que la desolló ni la desmembró. Es por ello que los investigadores de Homicidios fueron tras los pasos de la evidencia que terminó por señalarlo con contundencia. Al hombre le encontraron varios cuchillos en su casa, le descubrieron su pasado como experto despostador y hallaron sangre y cabello de la joven en el interior de su auto. Las pruebas que lo pusieron en jaque y que lo tuvieron entre la espada y la pared fueron concluyentes. Molina la mató y la abandonó en el baldío de El Mogote, el 18 de junio pasado, por eso fue imputado como principal sospechoso de un homicidio agravado por la saña y por Femicidio. Resta una pregunta por responder: ¿Lo hizo solo? Aunque la respuesta todavía no fue concretada por los pesquisas, una vieja hipótesis va quedando en el olvido: la droga no tiene nada que ver con este asesinato, fue más bien algo personal, tal como lo supuso el criminólogo consultado por este medio, Raúl Torres: "Fue un crimen de género". Este especialista lo admitió a horas de haberse producido el hallazgo del cuerpo, por sus características. Mientras tanto, la Justicia definió liberar al "Cunta" Sosa y desligar momentáneamente a "Los Pastelitos" de este asunto.













La cuestión es que el juez que instruye la causa no ha decidido aún cerrar el expediente del caso. Ya tiene el asesino: Entonces, sólo queda una razón por la cual no ha dejado de investigar. Cree, en algún punto, que Molina fue "ayudado" por alguien más o que hubo una cierta "complicidad" en cercanías a su entorno. Por eso las medidas podrían continuar, aunque nada se descarta por estas horas. Los investigadores lo harán de manera sigilosa y mesurada. Mientras tanto, el "Cunta" Sosa recuperó la libertad, aunque en medio de todo este despliegue investigativo, hubo varios allanamientos que terminaron con el secuestro de estupefacientes en algunas viviendas relacionadas al ambiente donde se movía Yamila. Aunque, por estas horas, prácticamente se ha descartado que la hayan matado por drogas, se sabe que la joven estaba involucrada a ese mundo narco que hacía peligrar su vida.













¿Por qué Evaristo mató a Yamila?

No ha trascendido información oficial sobre el motivo que llevó a este hombre a asesinar brutalmente a Yamila Pérez, pero sí se supo que este sujeto era cliente de la joven, de vieja data, que en reiteradas oportunidades la buscaba para mantener relaciones sexuales con ella, a espaldas de su esposa. Pero algo sucedió en este último tiempo que las aguas comenzaron a embravecerse entre ellos. Parece que Yamila lo increpó varias veces y, pidiéndole algo a cambio, lo amenazó con contarle la verdad a su mujer. Cercado por esta posibilidad y con algún tipo de prueba que pudiera complicarlo, terminó con la vida de la joven de la peor manera, le mutiló los brazos y la desolló en su espalada para que no pudieran identificarla o por lo menos para ganar tiempo.