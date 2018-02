Lesa Humanidad: tras pasar más de 3 años preso, el excomisario Turón fue liberado

La Justicia Federal le otorgó la excarcelación al excomisario Juan Carlos Turón luego de haber pasado 3 años y 7 meses preso, acusado de delitos de Lesa Humanidad. Sucedió luego de que el fiscal Francisco Maldonado pidiera el cese de la prisión preventiva por haber superado el plazo establecido por la ley, ya que todavía no pueden enjuiciar al imputado.





Según confiaron fuentes allegadas a la causa a sanjuan8.com, sólo le quedó un delito pendiente ya que el resto (era cinco los que le imputaron en una primera instancia, en 2014) quedaron sin efecto por falsos testimonio e insuficiencias en las pruebas.





Turón había ingresado a la Fuerza Policial en 1976 cuando él tenía 19 años. "Llevaba 20 días de trabajo en la fuerza policial y que tuvo como primer destino la comisaría 6ª de Rawson como oficial ayudante", había explicado el excomisario antes de quedar detenido.





Sobre un hecho en particular, había relatado que sus superiores lo mandaron a realizar un procedimiento a 50 metros de su casa. "No tenía la firma autorizada y no podía hacer procedimientos solo". Además añadió que estuvo 6 meses en Inteligencia de la Policía en el año 1987.





El ex funcionario policial contó -en aquel momento - que las personas que lo denunciaron tuvieron una "excelente relación con él". "Dijeron que yo capitaneaba un grupo; yo tenía 19 años. ¿Entonces qué, era un niño prodigio de la represión? Un oficial ayudante a los 20 años en la policía ceba mate. A esta altura de mi vida tener que lidiar con esto es duro", relató.