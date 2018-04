Le robaron a un juez de Flagrancia: atentaron contra sus cosas y se llevaron las llaves del juzgado

/// Por María Eugenia Vega





Fue una situación tremenda la que vivió el juez de Flagrancia Ricardo Moine, quien encontró su vivienda "dada vuelta" y con el faltante de las llaves del juzgado y un sello que utiliza para certificar sus expedientes y firmar sus sentencias. El hecho ocurrió en la madrugada de domingo en su casa de Rivadavia. Por ahora no hay sospechosos.









Si bien, no hay precisiones de quién o quiénes fueron los responsables del atraco, los uniformados ya están trabajando para develarlo. El magistrado radicó la denuncia en la División Robos y Hurtos de la Central de Policía y los sabuesos van tras el rastro de los implicados.









La escena que dejaron los maleantes es llamativa. Sobre el sillón reposaban elementos cortopunzantes y un cuchillo (ver foto). También hubo destrozos, en la habitación dejaron todo revuelto, rompieron con el puño un televisor LCD ubicado en una de las paredes y se llevaron herramientas claves de su trabajo, según el primer reconocimiento preliminar del lugar.









Teniendo en cuenta todos estos detalles, en la Central de Policía manejan una hipótesis clara: el golpe tiene características personales ya que no sólo le destrozaron sus cosas, sino que dejaron elementos de gran valor. "No se llevaron nada costoso", revelaron fuentes policiales a sanjuan8.com. Con ese marco de trabajo, los sabuesos de Criminalística toman las huellas para determinar si hubo ADN o si puede surgir la identidad de alguien, en las próximas horas. Por el momento no hay detenidos.