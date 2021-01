Le robaron su bicicleta y la tuvo que comprar en $12 mil

El damnificado contó a sanjuan8.com que no quiso realizar la denuncia ya que temía no encontrar su rodado. “Ya me pasó lo mismo años atrás y por la burocracia que hay nunca di con otra bicicleta que también me robaron en Trinidad", añadió consternado de la indignación.

Bicicleta robada

La víctima dijo que los malvivientes le entregaron la bici tras ofrecerla a través de un video que la fueron compartiendo con los posibles clientes hasta que llegó a su celular. En el video se escucha que el ladrón se encuentra en una casa junto a un niño que habla con alguien. También se puede ver que la vivienda tiene paredes despintadas y la bicicleta se encuentra en una habitación aparte.