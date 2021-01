Le robaron la computadora a una reconocida infectóloga

Según contó en un posteo que rápidamente se viralizó, se bajó cinco minutos para preguntar sobre una planta. “Estaba lleno de gente, pero como siempre nadie vio nada”. “Mi compu está rota, es vieja, no sirve si no tiene mouse, es pesada, lenta. En fin muy rota pero para mí muy importante está llena de artículos de medicina, de Covid sobre todo. Solo trabajo de muchos años y horas de estudio...creo que no le servirá a mucha gente, que bronca más grande que daño”, destacó Rosa Contreras en su cuenta privada.