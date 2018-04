Le revisó la tablet a su esposo y le descubrió una aberración contra su propia hija

En diálogo con diario Hoy, Roció, su madre, señaló que "todo empezó los primeros días de marzo, cuando le encontré unas búsquedas raras en el historial de su tablet", relató.





"Mi papá me hace cosas, me quiere violar", fueron las palabras de la pequeña.





"A partir de ahí, mi vida se cayó a pedazos", aseveró la mujer. De inmediato fue a realizar la denuncia y buscó refugio en Casa María Pueblo.





Sin embargo, el sujeto quiso vengarse con dos integrantes de dicha organización y las atacó en su casa. A una de las colaboradoras intentó incendiarle su vivienda, mientras que a otra le destrozó el auto.





"Él cree que se puede manejar con total impunidad, porque tiene muchos parientes en distintas áreas de la policía", afirmó Rocío, quien también denunció que el sujeto la amenazó a ella, a su madre y a su actual pareja.





"No estoy llevando a mi hija al colegio porque él aún no tiene un impedimento legal para poder retirarla, pero ella no quiere verlo, le tiene mucho miedo. Estamos desesperadas", dijo la damnificada.