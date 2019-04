Le realizarán la Cámara Gesell a la nena de 11 años violada y embarazada

Este miércoles, la nena de 11 años que está embarazada, producto de la presunta violación de su padrastro, dará su relato en Cámara Gesell, en ANIVI. Lo mismo hará su hermana de cinco años. Está previsto que las pequeñas recurran al centro de abordaje, antes del mediodía, según explicó la fiscal de la causa, Claudia Salica.





Un dato importante, que se conoció en estos días, es que la pequeña de cinco años, que sería hija biológica del presunto abusador, no fue sometida sexualmente con acceso carnal. Los primeros análisis legistas indican que la niña no tiene lesiones vaginales, ni anales. De todos modos, no se descarta que haya sufrido otro tipo de abuso. Por tal motivo será de gran importancia lo que pueda decir durante la entrevista videograbada.





Sin dudas, lo más relevante será lo que pueda aportar la nena embarazada, que cursa la semana 19 de gestación. Esto permitirá definir la calificación legal que le corresponde tanto al padrastro como a la madre de la víctima -la cual se encuentra detenida por encubrimiento del abuso sexual-.





Con respecto al cuidado de la nena abusada, cuyo caso salió a la luz por un "problema en los ojos", lo que generó que se la lleve a un centro de salud donde se comprobó el embarazo, se encuentra internada en el hospital Rawson, monitoreada por el equipo de obstetricia y con acompañamiento psicológico.





La fiscal Salica, confirmó que ambas nenas se encuentran solas. Ningún familiar se acercó para expresar la intención de cuidar de la pequeña embarazada durante su internación y por el mismo motivo la otra nena fue derivada a un centro de menores, a cargo de la Dirección de la Niñez para recibir la contención necesaria.





En cuanto a la posibilidad de que la pequeña manifieste la intención de acceder a la interrupción legal de embarazo, la fiscal dijo que no es competencia suya debido a que, como los representantes legales son sus victimarios, y al ser ella menor de edad, queda en manos de las asesores de menores el abordaje del tema.