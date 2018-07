Le practicaron la ablación de órganos a la policía baleada y ahora le realizará la autopsia

Los peritos forenses le realizan la autopsia desde las 18. Una unidad del Centro Único de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires (Cucaiba) llegó este lunes al Hospital Posadas donde Lourdes se encontraba internada con muerte cerebral luego de ser baleada mientras esperaba el colectivo tras realizar tareas adicionales.





La intervención para la ablación comenzó cerca de 14 y terminó tres horas después tras lo cual comenzó la autopsia.





El jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Fabián Perroni, informó que Lourdes será ascendida post mortem y será velada con todos los honores.





Lourdes había ingresado en la Policía Bonaerense en junio de 2015 y desde septiembre del año pasado prestaba servicios en el Comando de Patrullas de Moreno. El sábado, cuando fue asesinada venía de realizar un adicional en la estación de peaje Quintana en la Autopista del Oeste.





Al menos dos personas en moto la interceptaron con el único objetivo de robarle su arma reglamentaria. Lourdes se resistió y tras un forcejeo fue baleada con su propia arma. Herida logró sacar su celular y enviarle un mensaje de WhatsApp a su marido. "Me tiraron un tiro, me tiraron un tiro, me muero, me muero" le dijo.