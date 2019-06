Le desvalijaron la casa a un policía mientras alentaba a la selección en el Bicentenario

El hecho sucedió a 200 metros de la comisaría 17° de Chimbas. Lo que ocurre es que en la vivienda, que se convirtió en la violenta escena de un escruche, no había nadie porque todos estaban en el Estadio del Bicentenario alentando al seleccionado argentino mientras goleaba en San Juan.

















Aunque en la Policía no quieren hablar mucho del tema, se supo que el hecho tuvo lugar muy cerca de la seccional, aunque el movimiento de los policías no era el normal. El escruche se produjo antes de la medianoche, porque cuando el uniformado (no quisieron dar su identidad para preservarlo) y su familia regresaron, la casa estaba revuelta con los resabios del robo.

















El botín consistió en la suma de $80.000, una bicicleta de gran valor, joyas, artefactos del hogar e indumentaria costosa. La Policía trabaja en la investigación del episodio.