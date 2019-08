Las víctimas del vuelco en Tucumán aseguran que el colectivo no tenía seguro al día

Familiares y víctimas del vuelco fatal del colectivo en el que viajaba un grupo de jubilados mendocinos en Tucumán y fallecieron 15 personas, se manifestaron este miércoles en la agencia que les vendió el viaje, aduciendo que la empresa de seguros del colectivo siniestrado les informó que no se haría cargo del siniestro por falta de pago de la póliza.

Sin embargo, un representante legal de la agencia de viaje Marvel mostró el certificado habilitante del viaje emitido por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en donde consta que tenía seguro.

"Después de que no recibíamos ninguna comunicación de la empresa de transporte ni del Estado, el lunes fuimos a la compañía de seguros de acá y de Buenos Aires. A nuestros abogados les dijeron que no se iban a hacer cargo del siniestro, porque estaba en mora la empresa en el pago de los seguros". Mario Alba, familiar de una de las víctimas.

Según aseguró Alba a los medios periodísticos, cuando sus abogados intentaron conocer la supuesta deuda de la empresa Destino Cero, dueña del colectivo siniestrado, en la aseguradora Protección, de calle Corrientes al 143 de Ciudad, les aseguraron que "desde abril o mayo que no se pagaba la póliza, el colectivo salió, las personas se accidentaron y varios murieron, llamamos a la CNRT y no hemos obtenido respuesta", insistió el denunciante.





Junto a él se manifestaron también sobrevivientes del fatal accidente que se produjo 1 de julio, cuando el colectivo que se dirigía a Santiago del Estero con 60 personas abordo, entre pasajeros y personal de la empresa, volcó en la localidad de La Madrid, en Tucumán.





"Yo estoy con el PAMI, no tengo obra social, estoy esperando una psicóloga, pero me están vuelteando hace 40 días. Del gobierno me dijeron que me darían asistencia psicológica, pero voy a buscar una particular porque la necesito", contó Aida Scarfo, una de las sobrevivientes que en el vuelco fatal perdió a su consuegra, Iris Lucero y a cuatro amigas más.