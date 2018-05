Las primeras pericias le echaron luz a lo que pasó con el preso muerto

A primera hora de la mañana, un hombre de 35 años apareció sin vida en el interior de su celda del pabellón 4, en el sector 2 del Servicio Penitenciario Provincial. Lo descubrieron los penitenciarios que hacían la primera recorrida marcada por la luz del día, cerca de las 8.30 del domingo.





Si bien, las primeras informaciones no eran precisas sobre lo que ocurrió, sanjuan8.com pudo saber que el reo, que cumplía una condena por robo y otros delitos, se quitó la vida ahorcándose con pedazos de una sábana. No se sabe aún qué motivó la decisión, pero sí se tiene certezas, según lo indican las primeras investigaciones, que se trató de una decisión personal que no tuvo intervención de otra/s persona/s, porque no había nadie más en este calabozo cerrado. Además, no tenía marcas o signos de violencia, ni señales defensivas para presuponer que se trató de un ataque que terminó en homicidio.





La identidad del fallecido aún se resguarda hasta tanto la familia tome conocimiento de la situación. Mientras tanto, el cuerpo de esta persona quedará por largas horas en la Morgue Judicial hasta que se realice la autopsia. Este medio intentó comunicarse con las autoridades del Servicio Penitenciario para que dieran más detalles de lo ocurrido, pero se mantuvieron herméticos.