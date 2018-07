Las dos perpetuas a mujeres jóvenes que dividieron a la opinión pública en San Juan y en el país

Las dos perpetuas que se dictaron esta semana, en dos estrados del país, tienen tres puntos en común. Primero, que fueron mujeres; segundo, que mataron a seres con los cuáles tenían vínculo (en un caso de sangre; en otro, sentimental) y el último punto, que son jóvenes menores de 21 años. Estas duras condenas levantaron polvareda en la opinión pública y generaron un debate en torno a las sentencias que se emiten, cuestionando así otras, que rige el Código Penal en Argentina. Hubo grupos que se mostraron a favor de revisar la condena a la sanjuanina Irina Carrión, de 20 años, que mató a su bebé recién nacido en un contexto no menos importante: había sido violada y nunca asumió su embarazo. Por otro lado, Nahir Galarza, a los 19 años, asesinó de dos tiros a su novio Fernando Pastorizzo en Entre Ríos; pero hay un grupo que sostiene que el histórico fallo que emitieron en su contra no se compara con otros crímenes considerados "más graves" y apoyan su absolución.









Las condiciones infrahumanas en las que vivió Irina y la perversa situación que tuvo que resistir luego de haber sido violada por su tío, de quien quedó embarazada a los 18 años, no favoreció cuando alumbró a su bebé. La chica, que no había hablado jamás de su embarazo, porque según el informe psicológico, no asumió, recibió la máxima pena después de haber asfixiado y arrojado a su hijo a un tacho de 20 litros de agua en una vivienda contigua a su domicilio. Para la defensa de Carrión, la joven no estaba en su "cabales" cuando cometió el terrible desenlace. Aunque en primer momento argumentaron que el niño había nacido muerto, el informe forense catapultó esa posibilidad. Irina fue a la cárcel y ahí permaneció hasta que, dos años después, fue sometida a un juicio justo cuyo fallo fue lapidario. Prisión perpetua pese a que su defensa argumentaba una "inimputabilidad temporal" producto de su estado psicótico posparto. Pero el juez camarista José Atenágoras Vega hizo oídos sordos a esta sugerencia y atendió el pedido de la fiscal Leticia Farrón que pidió la pena más dura. Esta joven también podrá salir libre recién cuando tenga más de 50 años, que fue el dato que llamó la atención en la opinión pública. En las redes sociales, la palabra de varios lectores fue a favor de la joven y apoyaron la revisión del fallo. Precisamente esto es lo que hará su defensa después de la feria judicial, una vez que el juez presente sus fundamentos el próximo 27 de julio al mediodía.









El caso de Nahir Galarza también llamó a la reflexión y fue título de portada de los diarios más importantes del país. La mayoría de las pantallas transmitieron en momento en el que el tribunal entrerriano de Gualeguaychú condenó a la joven sin obedecer los pedidos de la defensa. No contempló que haya sido víctima de violencia de género, que haya sido accidente por un disparo no intencional y que no hayan tenido un vínculo con Fernando, es más, le acreditaron 4 años de relación. Este fallo fue cuestionado por muchos sectores. Uno de ellos, organizaciones feministas que ya organizaron una marcha a favor de la absolución de la joven con el delirante lema "Muerte al macho". Otro grupo que se conoció, con el apoyo a la joven, fue un bizarro club de fans que solicitó su libertad y luego, prometió "pelear" por las condiciones de la cárcel mientras se debate la apelación. Este grupo es liderado por adolescentes, en su mayoría jovencitas, que sostienen su "amor incondicional" hacia la joven. Por último, el sector de los que repudian el fallo comparándolo con las penas que reciben violadores, abusadores e incluso represores, que son marcadamente más benignas y jamás llegan a perpetuas, salvo en pocas ocasiones cuando se suman las condenas por reiterados episodios a personas diferentes. La lectura de los fundamentos de esta sentencia se develarán el 25 de julio próximo.





