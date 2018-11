Las alumnas de El Tránsito comenzaron a contar lo que ocurrió con el fotógrafo

Hoy dos de las alumnas denunciantes asistieron al Centro Judicial ANIVI donde tuvieron una entrevista videograbada con profesionales. Según informaron fuentes judiciales a sanjuan8.com, las adolescentes contaron lo que otras personas les dijeron que habrían vivido con el acusado.





De esta manera, los primeros testimonios no fueron concluyentes y no complicaron al fotógrafo porque no vieron o vivieron los hechos que denunciaron en su contra.





Se espera que luego de los feriados del viernes, por el Día del Empleado Judicial, y del lunes, por el Día de la Soberanía Nacional, el próximo martes reanuden con el resto de las entrevistas de las alumnas. En total, son 13 denunciantes más las que deberán dar su versión de los hechos en las entrevistas videograbadas.





Qué determinará Educación con las docentes de la comitiva





El ministro de la cartera, Felipe de los Ríos, explicó que respetarán los plazos de la Justicia y cuando esté el dictamen jurídico, emitirán la resolución correspondiente con respecto a las dos docentes que viajaron a Córdoba con las alumnas.





Por otro lado, comentó que pidieron un tercer expediente administrativo para la monja que estuvo en la comitiva, quien deberá responder a la Orden de donde depende.





Respecto del accionar de los adultos a cargo de las alumnas, el ministro dijo que le sorprende que "los choferes no realizaron el protocolo obligatorio de denunciar en la Comisaría más cercana mientras realizaban el recorrido" –momento en el que presuntamente se consumó el delito-, y, lo otro, es que "hayan intentado hacer una exposición policial y no una denuncia por el hecho".





Además, aseguró que las docentes que asistieron al viaje no están en este momento dando clases en el colegio El Tránsito.





