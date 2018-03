Lampasona: "No siento que tenga que pedirle perdón a alguien, salvo a mi mamá"

/// Por María Eugenia Vega Enzo Lampasona llegó a San Juan luego de haberse sentado en el banquillo en la Cámara Criminal Primera, durante casi dos semanas, donde fue acusado de un grave delito que podría sentar precedentes en Bariloche: la violación de una joven estudiante de 17 años. El excoordinador rompió el silencio en radio Sarmiento, en la mañana del lunes, con la intención de dejar en claro dos cosas. Primero, que es inocente por el delito que le imputan y segundo, que irá contra el Ministerio Público Fiscal de Río Negro por "filtrar" la información del pedido que hizo el fiscal Martín Lozada, de 10 años de prisión. El chico espera la sentencia del tribunal hasta el 28 de marzo, día en que se cumple el plazo de emisión.



"Estoy tranquilo, soy inocente. Aunque siempre intentaron ensuciarme, ando por la calle con la cabeza en alto, nunca me escondí de nadie", reveló ante los micrófonos, con la condición de no hablar con otro medio. Quizás, porque quiso evitar las preguntas al respecto de la causa, de la cual no dio detalles. El imputado tiene una versión diferente a la víctima. Dice que él mantuvo relaciones sexuales con ella, pero fueron consentidas. La joven no ha salido a dar su versión y la familia, tampoco. De hecho no se ha constituido como parte querellante en la causa y por eso la Fiscalía de Bariloche tomó la posta en la acusación. Para el fiscal, Enzo es culpable de abuso sexual agravado por su condición de cuidador y se aprovechó de la víctima "desde la disco hasta el hotel", porque estaba en estado de vulnerabilidad por su ingesta de alcohol. "No siento que le tengo que pedir perdón a nadie, salvo a mi mamá por todo lo que hemos vivido", expresó al respecto de sus sentimiento con respecto a la joven estudiante. Es que, Lampasona sostiene que ella lo perjudicó con intención.





Por otro lado, el joven contó sobre su experiencia durante su detención. El chico se quebró cuando contó el calvario que debió vivir en los cinco meses que estuvo preso. Dijo que la primera noche que estuvo en la seccional, le dieron la bienvenida. "Me golpearon por todos lados, esa noche creí que me moría", declaró.

En cuanto a la supuesta denuncia que intenta interponer contra el Ministerio Público Fiscal por filtrar información sobre el pedido de la condena, desde Bariloche aseguraron a sanjuan8.com que es inviable ya que se trata de una información pública.





Escuchá la entrevista completa





Embed



La sentencia del juicio que se desarrolla en Bariloche tiene fecha de vencimiento el próximo 28 de marzo. Hasta ese momento, el tribunal tiene tiempo para debatir sobre los alegatos que presentó la defensa de Lampasona, representada por Rodolfo Rodrigo, y por el fiscal Martín Lozada, quien solicitó 10 años de presión efectiva para el joven.