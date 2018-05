Enzo Lampasona, el excoordinador que fue absuelto bajo el beneficio de la duda luego de que fuera acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por su carácter de guardador, contra una estudiante de un colegio preuniversitario, habló de la causa y apuntó contra el fiscal Martín Lozada que ya apeló el fallo emitido por tribunal de Río Negro.





"La denuncia al fiscal también es por el mal que me está haciendo. Él tiene que llamar a la paz social y no, a que me ensucien" explicó en cuanto a otra presentación judicial que realizó su abogado en contra de la parte acusadora. El excoordinador aclaró que el agente del Ministerio Público tiene un problema particular contra su abogado en el cual, él queda en el medio. "No sabe perder", apuntó.





Además, dijo que su defensor apelará el fallo que lo absolvió bajo el beneficio de la duda ya que consideró que no hay ninguna duda de cómo ocurrieron los hechos. "Toda esa presión me afecta a mí-la persona que no me conoce agarra un diario y yo quedo como el peor, y no es así ", resaltó esta mañana en radio Sarmiento.





"No quiero volverme a sentar esto me tiene cansado quiero que llegue a su fin. Esa apelación no llegará a ningún lado" , agregó en cuanto a la presentación judicial que ya hizo Lozada en el mes de marzo, a pocos días de que se conociera la lectura de los fundamentos.





Lampasona evitó hablar de la joven que lo denunció en octubre del 2015, pero aclaró que le hizo mucho mal. "Ella es mujer y hay que respetarla. Yo tengo valores que me enseñaron mis padres y no iré en contra de mi educación". El chico quien se encuentra en San Juan con una serie de documentación que expresó, le servirá para defenderse, aclaró que sí le llegaron los tuits de la estudiante que lo acusó de violación, pero dijo que sobre eso no comentará nada.





La breve entrevista radial finalizó con la frase "Con todo respeto, pero hay medios de comunicación que buscan puterío", expresó en cuanto a los periodistas que lo llamaron para pedir una devolución de lo que piensa luego de que la joven rompiera el silencio.