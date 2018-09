Lagomarsino insistió: "A Nisman lo llevaron a suicidarse"

El técnico informático Diego Lagomarsino se mostró "indignado" por una pericia de Gendarmería que contradijo su versión sobre una comunicación por Whatsapp que mantuvo con Alberto Nisman, advirtió que "están inventando cualquier cosa" e insistió en que al fallecido fiscal "lo llevaron a suicidarse".





"Estoy indignado porque ya están inventando cualquier cosa. Me quieren perjudicar a toda costa y usan estas supuestas pericias de las que todavía ni siquiera nos notificaron a nosotros", enfatizó Lagomarsino.

En declaraciones al diario Clarín, el exempleado de Nisman dijo que no "recuerda" haber enviado esos mensajes al fallecido fiscal pero señaló: "si los mandé no significan absolutamente nada".





"De hecho, en mi celular no quedó registro de esos supuestos mensajes, y mi celular lo tiene la Justicia desde hace tres años", puntualizó.





Un informe de Gendarmería Nacional presentado ante el fiscal Eduardo Taiano contradijo la versión de Lagomarsino, quien siempre sostuvo que Nisman fue quien lo contactó el 17 de enero de 2015 y lo convocó a las torres Le Parc en Puerto Madero.





Fuentes judiciales informaron a NA que el informe presentado ante el fiscal del caso determina que ese sábado, el día anterior al hallazgo sin vida de Nisman, fue Lagomarsino quien lo contactó mediante mensaje de Whatsapp alrededor de las 11:30.





La pericia desmiente la versión de Lagomarsino, quien siempre señaló ante la Justicia que el fallecido fiscal Nisman lo había llamado aquel sábado aproximadamente a las 16:30 para pedirle que fuera a Torre Le Parc, donde vivía, y que una vez allí le pidió prestada su arma calibre 22.





"Esa es una pericia de Gendarmería que estuvo terminada hace como un mes y que fue firmada por todas las partes y mis peritos no lo vieron. Yo hablé anoche con mi perito y él me dijo que ellos no vieron nada de eso", agregó a su vez Lagomarsino.





Señaló que "todas esas pericias de Gendarmería son un desastre" porque "no tienen ningún sentido las cuentas que hacen para determinar la data de muerte u otros datos importantes del caso".





"Hablan de golpes a Nisman, de que lo drogaron con ketamina y de otro montón de cosas que antes no vieron los peritos de la Corte. Entonces, yo digo... ¿los peritos anteriores del caso son todos tontos? ¿Estos nuevos son unos genios que vieron lo que los otros no?", remarcó.





El imputado subrayó: "quieren perjudicarme. Ellos dicen que a Nisman lo mataron y no tienen nada".

"Lo que yo creo es que lo llevaron a suicidarse. Que lo fueron empujando a esa situación", dijo Lagomarsino, si bien insistió en que no sabe lo qeu ocurrió con el fiscal.





Subrayó que no tiene "nada que ver con esto y los que investigan no tienen nada".





"Todo lo demás es hacer cuentas absurdas para que el resultado dé lo que les conviene a ellos. Dos más dos nunca puede ser 314, pero siguen sumando para ver si les da. Te repito: todo esto es un delirio que no tiene coherencia", dijo.





