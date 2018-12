La Reina de Capital fue procesada por estafa y encubrimiento

El titular del Tercer Juzgado de Instrucción, Guillermo Adárvez, decidió procesar sin prisión preventiva a Daiana Lorena Padilla (22), Emanuel Angel Casiba (25) y Octavio Carlos Marinero (25) por el delito de encubrimiento y estafa. Los imputados fueron denunciados por robo y estafa con tarjeta de crédito.





El juez Adárvez resolvió procesar a Padilla, Casiba y Marinero por "el delito de encubrimiento agravado y estafa, en concurso real, arts. 277 inc. 3º apartado b en función del inc. 1º apartado c, 172 y 55 del Código Penal".









Asimismo, el juez Adárvez, quien investigó el hecho, decidió declarar la falta de mérito a Daiana Lorena Padilla por el delito de robo calificado por efracción y a Octavio Carlos Marinero y Emanuel Angel Casiba por el delito robo por efracción.













Además el juez Adárvez decidió trabar embargo sobre los bienes de Padilla, Casiba y Marinero por la suma de 40 mil pesos a cada uno. También el Juez ordenó realizar un examen mental a cada uno de los procesados.





También estableció sobreseer parcial y definitivamente a Carlos Abel Marinero Lampasona.