La reina de Capital denunció que fue abusada por un remisero: "Tengo recuerdos confusos y ganas de morirme"

Según denunció ante la Justicia, este hombre la habría tocado sin su consentimiento. "Estuve aproximadamente 4 horas arriba del remis en un estado de vulnerabilidad total, sin celular ya que guardó mis cosas. Este remisero, "Charly" Córdoba, llevó pasajeros durante esas horas, conmigo ahí, entre pasajes paró el auto, y aprovechó para manosearme (entre otras cosas)", escribió en su muro.

"Les pido por favor a quienes hayan viajado con él en la madrugada del domingo que me contacten. Cuando recuperé la conciencia noté que había parado en un lugar oscuro en medio de la nada, no pasaban autos. En ese momento entendí lo que sucedía y al ver mi nerviosismo me dejó en mi casa", expreso conmovida. Catalina Sosa explica que no sabe que podría haber pasado si ella no despertaba y aclara que haber estado ebria no es justificación para que el acusado haya abusado de ella.





"Nunca accedí a que me toqué, ni mucho menos me insinué a él, se aprovechó de una situación en la que yo estaba sin fuerzas, casi inconsciente, indefensa" siguió escribiendo. La publicación rápidamente comenzó a ser compartida por cientos de sanjuaninos que manifestaron su apoyo y de a poco las agrupaciones con perspectiva de género también se sumaron.





Si sos víctima de violencia de género denunciá en la Comisaría de la Mujer 4-28-0378.