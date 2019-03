La quiso prostituir y como se negó la agarró a cadenazos, luego la violó: hoy teme por su vida

"Te voy a dejar en sillas de ruedas", fue la última amenaza que le dijo y hoy, ella teme por su vida ya que su agresor-expareja-podrían quedar en libertad. Este es el caso de una mujer, oriunda de Chimbas, quien cuenta con varias denuncias en diferentes comisarías y que a pesar de contar con una restricción perimetral se siente indefensa y sola.









M. R. C (34) llegó a sanjuan8.com para contar su dura historia y como última alternativa antes de que su expareja de apellido Paredes (43) quede en libertad. La mujer, quien trabaja limpiando calles y cuenta con un contrato de la Municipalidad de Chimbas, dijo que hace varios meses se encuentra separada de su agresor quien la quiso prostituir en reiteradas oportunidades y ante la negación de ella es que en una de esas veces le dio una feroz paliza que le provocó algunas lesiones en su cabeza que dejaron secuelas.

denuncia.jpg M.R.C carga con ella la restricción perimetral.





Según cuenta la víctima, una noche el hombre llegó alcoholizado y drogado y fue ahí que la despertó para decirle que se bañe que la llevaría a la zona de la terminal de ómnibus para que se prostituya. Ante la negativa de la mujer, agarró una cadena con la que cerraban la puerta y la golpeó fuertemente; luego la agarró de los brazos y la violó. Por esa paliza estuvo en observación en el hospital Guillermo Rawson.





Ese duro relato la dejó conmovida y casi sin palabras. Pero recuerda que fue esa la última paliza que la llevó a denunciarlo en la comisaría 26°. Luego de varios días, Paredes fue detenido y pasó al menos siete meses en el Servicio Penitenciario de Chimbas. Esta causa estuvo en el Segundo de Instrucción y no hubo condena por lo que volvió a acosarla. Una vez que el agresor regresó, la pesadilla de los maltratos también. Golpes, amenazas e insultos volvieron a la vida de M.R.C, quien deambuló en la calle ya que no tenía donde dormir. Así pasaron varios meses de torturas en los cuales la madre de Paredes también se sumó a los maltratos ya que vivían en el mismo barrio en Chimbas.





La última amenaza "te voy a dejar en silla de ruedas, negra de mierda" la dejó con un gran temor, por eso nuevamente lo denunció y Paredes otra vez fue detenido. La causa recayó en el Primer Juzgado Correccional por lo que el jueves pasado M.R.C fue a declarar y según relató le dijeron que su ex podría quedar nuevamente libre y eso la motivó a recurrir a los medios de comunicación. "Me dijeron que cambie mi rutina, pero no es justo que yo viva escondida y él libre", dijo desesperada por la posible resolución del juez que instruye la causa. sanjuan8.com intentó comunicarse con el titular del Primer Juzgado pero no pudo atender por lo que se desconoce la decisión que se tomó.





Mientras tanto la mujer que recibe asesoramiento del área de la Mujer del departamento donde vive sigue con asistencia psicológica. Su sueño es terminar la secundaria y que su ex la deje en paz.





Si sos víctima de violencia de género podés pedir ayudar al área municipal de tu lugar de residencia o llamar al 144.