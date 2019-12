La próxima semana declararía el padre sospechado de haber dejado grave a su hijo luego de un abuso

El hombre que hasta el momento es el único sospechoso de haberle causado daño cerebral a su propio hijo de 4 años se encuentra en la Central de Policía. Fuentes que son parte de la investigación aseguran que el sospechado se encuentra retraído y en silencio.





En cuanto a la madre aún no hay sospechas fuertes que indiquen que supiera el calvario que sufrió su hijo por lo que por el momento no se encuentra sospechada. Mientras tanto las encuestas vecinales que realizó personal del 102 y los agentes de la Policía hasta el momento no arrojaron nada fuera de lo normal. "Los vecinos manifestaron que se trata de una familia normal", dijo Carlos Olivera, director de Niñez y Adolescencia.





De todos modos, desde el Ministerio seguirán trabajando en entrevistas más profundas para determinar si el entorno más cercano de la víctima sabía algo del sospechado.





El caso





La madre solicitó una ambulancia a su vivienda, ubicada en la Villa Juan Pablo II, pidiendo que atendieran a su hijo. Según su testimonio, el pequeño se golpeó la cabeza mientras lo estaba bañando, durante la mañana, pero que recién notó cuando volvió a la vivienda, en horas del mediodía, que el nene no reaccionaba.





Una vez en el hospital Rawson, el médico que lo asistió detectó presunto maltrato infantil y denunció el caso. Cuando el médico legista lo revisó, detectó lesiones en su cuerpo compatibles con un abuso y no advirtió señales de un golpe, como dijo su madre.





El principal sospechoso y único detenido hasta el momento es el padre de la criatura, un changarín de 27 años que estuvo a cargo de la criatura mientras su pareja se fue de la vivienda, luego de bañar al nene. Se espera que, una vez recabadas las pruebas necesarias para la investigación, el juez Guillermo Adárvez lo llame a declaración indagatoria y lo impute. El implicado no cuenta con antecedentes, ni tiene causas abiertas.





En tanto que la madre del nene, podría ser llamada por el juez para dar su testimonio sobre lo ocurrido y, en el caso de que se encuentren indicios de culpabilidad, podría ser imputada por el magistrado. Hasta el momento, se encuentra en libertad y se espera su testimonio para poder arrojar luz a lo sucedido.