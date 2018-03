La nena que fue embestida por una moto será operada otra vez: no advirtieron una fractura

Tenía inflamada una pierna que no había sido supuestamente afectada en el siniestro vial hace un mes y medio cuando fue embestida mientras jugaba con sus patines en Rawson, y a pesar de que estuvo internada varias semanas y luego de una intervención quirúrgica de su pierna izquierda, la madre comentó que ni aun así los médicos advirtieron que tenía otra fractura.





Luego de que fuera dada de alta comenzó a ir cada cuatro días a curaciones y como la inflamación de la pierna "no afectada" no disminuía, sus padres -que no cuentan con obra social ni prepaga- abonaron gracias a la colaboración de una tía una consulta a un profesional, quien logró advertir la fractura en la parte inferior derecha. Luego de esa atención, Kiara volvió hasta el hospital Guillermo Rawson donde luego de varios días de espera consiguieron que sea nuevamente intervenida.





La operación se realizó durante la mañana del jueves y esperan que la nena siga en observación durante algunos días más. Su papá Ariel Flores, habló con sanjuan8.com y contó que la pequeña estaba de buen ánimo porque había empezado primer grado, aunque no iba a la escuela porque aún estaba en recuperación pero copiaba los deberes que le mandaba su maestra y ahora deberá seguir en una nueva recuperación.





El motociclista que se dio a la fuga sigue detenido





El conductor que escapó luego de embestir a la pequeña que circulaba en patines por el interior del barrio Hualilam, el pasado 6 de febrero, escapó de la escena y seis después fue detenido. El joven, de 18 años, del cual aún se desconoce su identidad fue trasladado al Servicio Penitenciario de Chimbas donde aún permanece en espera de ser llamado a declarar.