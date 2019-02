Hay gran consternación por el fallecimiento de la nena de 5 años, quien quedó atrapada entre las llamas en su vivienda de Santa Lucía. Sucedió luego de las 7 de la mañana de este lunes cuando una falla eléctrica terminó por ocasionar el incendio.









En la vivienda estaba la madre de los niños, de apellido Galán, quien logró sacar a dos de los niños en los pocos segundos que tenía, pero no pudo rescatar a su pequeña de 5 años, quien tenía síndrome de Down. Pese a los grandes esfuerzos que hicieron los vecinos para poder ayudarlos, no lograron salvar a la menor.









Mientras tanto, el padre de familia había salido un rato antes de la casa, ubicada en Las Heras y Joaquín González, Santa Lucía. Se trata de un trabajador que cuida coches en las inmediaciones de un supermercado conocido de calle 25 de Mayo, en Capital.









Al momento de la tragedia el hombre se encontraba trabajando, según manifestaron fuentes policiales. Cuando volvió al lugar, tuvo la terrible noticia del fallecimiento de su nena.