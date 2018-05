María Mercedes Prolongo, mamá de Augusto Laspiur, uno de los chicos agredidos detalló en una radio local que aún no sabe si su hijo deberá ser intervenido ya que sufrió una fractura de tabique. "Espero aún la revisación del cirujano de la clínica quien determinará si hay o no que operar" dijo. Mientras tanto el adolescente seguirá internado en el lugar. El resto de sus amigos no sufrieron graves heridas y no fueron hospitalizados.





En cuanto a la identidad de los agresores aclaró que fue la propia cumpleañera, conocida de los chicos, fue quien se comunicó para pedir disculpas y reconocer que fueron familiares por la rama paterna quienes bajo los efectos del alcohol impidieron que los jóvenes se retiren del evento.





Por otra parte, desde Seguridad Personal informaron a sanjuan8.com que esperan la orden de detención de la jueza del Tercero de Instrucción, Carolina Parra. Por lo que se estima que los agresores en las próximas sean trasladados a sede policial.