El UPD de la escuela de Comercio generó que las autoridades del establecimiento, del propio Ministerio de Educación y del Juzgado de Faltas salieran a responsabilizar a los padres y al dueño del local nocturno por una fiesta que tenía a 150 menores de edad dentro de un local, pero por otro lado una madre de una alumna de sexto año dijo que estaba a favor de que los "niños" pudieran festejar y llegar como lo habían planeado a la institución educativa.





Mabel Falanquieris, habló con sanjuan8.com, y detalló que su hija había llevado tres botellas de agua y frutas para pasar más de 12 horas dentro del boliche que fue doblemente clausurado en la noche del domingo. "No había alcohol en la fiesta. No voy a decir que lo plantaron, pero no sé de dónde salió, mi hija no vio nada" explicó la señora consternada por el dinero que perdieron los adolescentes, que según informó serían cerca de los 22 mil pesos.

UPD escuela de comercio de la ostia alcohol (3).jpg





Por otra parte, la mujer detalló que los padres se habían turnado para cuidar a los alumnos que estaban siendo parte de una "fiesta privada" y se preguntó ¿qué hacía la policía en un lugar que no estaba funcionando como boliche?

aa

Falanquieris enojada por la suspensión del evento dijo que los estudiantes igual llegarán en multitud a la escuela y celebrarán el "Último Primer Día" y aseguró que a las 14 arribarán a la escuela.