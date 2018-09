La madre de Talía Recabarren prometió encadenarse en Tribunales si no condenan a Morales

/// Por María Eugenia Vega

La desesperación por saber qué ocurrió realmente con Talía Recabarren y la sed de justicia que tiene Anabela, la madre de la joven de 17 años asesinada en Zonda en junio de 2016, la está obligando a buscar los medios para expresarse de varias maneras. Ya pasó por el llanto y por una perseverante vigilancia al sujeto señalado por la Justicia como el presunto responsable de la muerte de Talía, Ángel Morales. Es que desde que el joven fue internado en el Nazario Benavidez (al tratarse de un menor de edad) Anabela no le perdió pisada y cada domingo lo observaba desde el perímetro del lugar para corroborar que no se haya escapado. Ahora promete encadenarse frente a Tribunales si el juez no pone fecha de juicio este mes.





"Vino en la desesperación de no saber qué pasó con mi hija. Quiero saber dónde la mataron, porque no fue en el lugar donde la hallaron. Quiero saber también cuántos fueron, porque Morales no actuó solo. Quiero perpetua para ese perro, no menos que eso", remarcó Anabela a sanjuan8.com. Ahora, aguarda con nerviosismo el juicio y remarca que, aunque ya dijo que Morales no actuó solo, cree que su propia familia pudo haber estado involucrada en la muerte de Talía. "Si ahora el hermano de Ángel está en el penal por intentar matar a su pareja, ¿por qué no pensar que ellos tuvieron algo que ver con el homicidio de mi hija?", razona. Mientras tanto, promete que se cubrirá con cadenas si durante el mes de septiembre no hay una respuesta por parte de la Justicia. "Ya pasaron más de dos años; a mi hija nadie me la devuelve, pero al menos quiero que descanse en paz".