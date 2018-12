La madre de Talía luego de reunirse con el Juez: "No puedo pagar un abogado porque no tengo dinero"

///Marcela V. Silva





Anabela Recabarren viajó de Zonda hacia la Ciudad de San Juan con la idea de encadenarse a la puerta de Tribunales y como no pudo conseguir dinero para poder comprar los elementos, se dirigió a la puerta del Juzgado de Menores y exigió ser escuchada por el juez, Jorge Toro. Luego de varias horas de espera pasó al despacho del magistrado y realizó su reclamo.









La mujer en dialogo con sanjuan8.com dijo que tuvo que hacer esto porque no tiene dinero para pagar un abogado y no sabe porque el principal y único sospechoso de matar a Talía había salido en libertad. Anabela explicó que Toro le pidió que reserve lo que le dijo en privado, pero contó que el juez de Menores no contestó ninguna de sus preguntas.}









"Quería saber el resultado de la autopsia y porque quedó en libertad, pero no supo que decir", añadió Anabela que espera desde hace dos años que A.M sea juzgado por femicidio. Mientras tanto la zondina estuvo acompañada por algunas integrantes del colectivo Ni Una Menos que son las que la contienen en este momento de dolor y reclamo.





- ¿Por qué A.M quedó en libertad?





-Según pudo saber sanjuan8.com el acusado de asfixiar y matar a Talía fue liberado tiempo atrás porque cumplió la mayoría de edad y no podía permanecer en el instituto Nazario Benavidez porque es para menores. De todos modos, el fiscal penal juvenil dijo durante la mañana del jueves que él se opuso a la medida judicial ya que el acusado tiene una personalidad complicada y podría fugarse.