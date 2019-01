La madre de Talía luego de la insólita detención: "Si se equivoca tan feo un juez en qué manos estamos"

La mujer un poco más tranquila, luego de dormir en el suelo del calabozo de la seccional 18°, pudo relatar cómo fue que sucedieron los hechos. Según dijo fue denunciada por la madre de Ángel Morales -el único acusado de asfixiar y matar a Talía- y eso generó que sea citada con un abogado en la Comisaría de Angaco. Luego de ese oficio que llegó al domicilio de Anabella se presentó junto a su hijo y fue directamente detenida por una orden judicial que según aseguraron fue firmada por el juez Ricardo Moine.

anabella recabarren.jpg





Según explicó el 3º Juzgado Correccional dio la orden sin tener pruebas y tuvo que llegar el caso a los medios de comunicación para que sea liberada. Anabella explicó que solo fue al departamento de Angaco para visitar una radio del lugar y aseguró que hace dos años que no ve a la familia del acusado del femicido.





Esa denuncia fue radicada por la madre de Morales que por lo explicó Recabarren nunca existió. En cuanto a su dolorosa estadía en la seccional dijo que la trataron como una ladrona. "Me esposaron, me pintaron los dedos y me tiraron una colcha al piso. Dormí en el suelo como una perra", señaló la mujer quien aseguró que en los próximos días realizará una denuncia por la injustificada detención.





Mientras tanto, desde el Tercer Juzgado Correccional aseguraron que ellos sólo firmaron lo que les llegó.