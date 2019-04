La madre de Ojeda prometió quitarle la beba a la asesina de su hijo e invocó a la justicia divina

"Estoy esperando que él venga a despertarme como siempre lo hacía, que desayunemos juntos", comentó Patricia. La mujer, sumida en el dolor de haber perdido a su hijo, expresó que ellos (Guadalupe y Pablo) sólo estuvieron un mes, juntos en concubinato. "Yo no los iba a visitar porque estuvieron poco tiempo juntos. Él no decía nada, no había nada malo. La última vez que lo vi estaba a las risas, como siempre, nunca mostró que estuviera en problemas", remarcó.





En ese tono, sostuvo que "lo único que quiero es que se haga justicia por mi hijo y que ella pague por los años que tiene que pagar. Ella no tiene derecho de quitarle la vida a una persona, por una discusión. Sólo Dios sabe y va a hacer justicia, en cuanto a la justicia del hombre, esperemos que todo salga bien. Pero de la justicia divina nadie se escapa".





También, aprovechó para lanzar una advertencia. "Cuando termine esto, vamos a seguir con el ADN de la bebé. Tengo muchas dudas. Si ella (por la beba) es mi nieta, voy a luchar para que me den la tenencia, porque es lo único que me quedaría de mi hijo", aseguró.