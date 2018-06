La madre de Leila, a horas del crimen: "Mi hija conocía a su asesino"

Mientras el cuerpo forense hace lo propio en la sala de autopsias, la persona que más quiere saber qué pasó con Leila ata cabos sueltos en torno a su aberrante crimen. Se trata de Paula Morales, su madre, quien habló en la mañana de este jueves con Levantate y reveló un dato crucial. "Creo que mi hija conocía a su asesino. Se iba a encontrar con alguien esa noche, pero no sé con quién". "Le pregunté 'a dónde te vas´ y me respondió 'hasta ahí', porque ella respondía así. Seguramente tenía algún amorío con alguien porque a esa hora a qué vas a salir (refiriéndose a las 22.30 del martes), si ella no era de andar en la calle", señaló.

La mujer relató los últimos momentos de su hija y manifestó que "no cree que algún chico de acá (por Ullum) le haya hecho eso a mi hija". "No me dijeron nada sobre que fue violada. Supe que está golpeada, pero no quisieron darme más detalles", relató.





Paula ratificó lo que anoche le dijo a este diario, "no sé quién pudo haber sido, pero no creo que haya sido el papá de su nena de 3 años", dijo. "Mi hija era una persona alta, grandota, con los brazos largos, el chico que la atacó debió haber sido muy fuerte o fueron dos agresores, porque ella no era diminuta", reveló Paula.

El lugar donde fue encontrada es una especie de callejón por donde pasa una acequia y una calle marcada. "Por ahí pasamos de manera permanente", manifestó. La joven fue hallada en la tarde del miércoles en un baldío ubicado en el barrio Margarita Ferrá de Bartol. Tenía signos de violencia física, puñaladas en su tórax y aparentes signos de abuso sexual que será confirmados por la autopsia forense.