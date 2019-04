La madre de la nena violada quedará libre y en el silencio absoluto, el padrastro será procesado

/// Por Marìa Eugenia Vega

En ese marco, dos resoluciones en pocos días. La excarcelación se basa en la tipificación que se describe en los artículos 106 al 108 del Código Penal Argentino, que marca que "el que pusiere a otro en peligro en la vida o en su salud, ya sea por colocarlo en estado de desamparo p abandono de persona incapaz de valerse por sí mismo... se establece una pena de 1 a 6 años (prisión o reclusión) pudiéndose agravar de 3 a 10 años, si el cuerpo o la salud de la víctima sufrieran un daño grave por consecuencia de ese abandono". Por este hecho delictuoso se permite la excarcelación, que ya fue pedida por la defensora Mónica Sefair.









"No creo que esa calificación prospere más adelante, porque tanto la madre como la hija han manifestado en sus declaraciones que la mujer desconocía lo que ocurría con la pequeña. Además, no hubo abandono de persona porque las nenas se alimentaban, iban a la escuela y eso no tiene que ver con el abandono", sostuvo Sefair a sanjuan8.com.









Una vez que la mujer quede libre, que sería esta semana, quedará a disposición de la Justicia de Menores si se seguirá haciendo cargo de sus dos hijas. Esa situación deberá ser analizada por la Dirección de la Niñez y Adolescencia, quien por ahora contiene a las niñas en un hogar del Estado.









Las pruebas psicológicas y psiquiátricas que se le practicaron a la mujer determinaron que está lúcida y ubicada, por lo que está apta para recibir una sentencia. Así también estableció que ella fue víctima de violencia de género lo cual quedará acreditado para analizar el contexto en el que se produjo el hecho.









Por su parte, con una prueba que permite determinar que efectivamente el padre del bebé que esperaba la nena es el padrastro de la víctima, se realizará su procesamiento cuando el juez Benito Ortiz tenga todas las pruebas en su mano. Aunque, con la sola evidencia del ADN sería suficiente para encaminarlo a juicio. La defensa del abusador no apelará esa medida.









"No ha dicho una sola palabra", según confió su abogado Carlos Reiloba a sanjuan8.com, al respecto de la situación del sujeto que se abstuvo en su momento, cuando el juez lo llamó para imputarlo, y seguirá en silencio hasta el momento del juicio, porque no ampliará su declaración "fallida".